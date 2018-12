Ambtenaar die met met dode jaguar poseerde in Suriname zit vast

PARAMARIBO, 21 dec – De man die eerder deze maand bovenstaande foto’s van zichzelf naast een gedode jaguar verspreidde via social media, is aangehouden en in verzekering gesteld. De 44-jarige man wordt ervan verdacht de Jachtwet in Suriname te hebben overtreden.

Hij en een collega werden door de afdeling Fraude en Economische delicten van de Politie aangehouden schrijft de Surinaamse site Starnieuws. Eerder had de man tegenover Waterkant.Net verklaart dat hij de jaguar niet zelf zou hebben doodgeschoten, maar ‘slechts’ een foto heeft laten maken waarbij hij poseerde met de dode jaguar die hij aantrof bij een bedrijf.

De twee mannen zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De jaguar is een beschermde diersoort en er mag niet op dit dier worden geschoten, aldus de politie die aangaf dat er streng zal worden optreden tegen overtreders van deze wet.