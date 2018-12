Pieter Jan Hagens bezig met oversteek van Atlantische Oceaan richting Suriname

MINDELO, 19 dec – De Nederlandse radio- en televisiepresentator Pieter Jan Hagens begon in juni dit jaar samen met zijn vrouw aan een zeilavontuur. Vorige week waren ze op de Kaapverdische Eilanden en afgelopen weekend zijn ze vanaf Mindelo begonnen aan de oversteek van de Atlantische oceaan richting Suriname (foto onder). Een reis van 3 weken met de zeilboot!

De twee hebben al 5.000 kilometer erop zitten en zijn halverwege hun wereldreis. Nu gaan ze de Atlantische Oceaan over, “dat is waar je al jaren over fantaseert” aldus de AvroTros-presentator. Dat wil overigens zeggen dat ze Kerstmis en Oud en Nieuw op de Atlantische Oceaan vieren.

“Vóór Suriname gaan we nog even naar Duivelseiland, waar Papillon gevangen zat. Dan zijn we een maand in Suriname. Dan varen we naar de Caribische eilanden, Sint Maarten en via de Azoren en Zuid-Engeland terug naar huis” aldus het stel tegen het Algemeen Dagblad.

Dit is de route die ze momenteel afleggen de komende 2 – 3 weken

In een eerder exclusief gesprek met Waterkant vertelde Hagens, die al eerder in Suriname is geweest, waarom ze voor het land hebben gekozen.