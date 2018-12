Dichter Michaël Slory op 83-jarige leeftijd overleden in Suriname

PARAMARIBO, 19 dec – De bekende Surinaamse dichter Michaël Slory is vanmorgen op 83-jarige leeftijd in Suriname overleden. De in Coronie geboren Slory geldt als een van de belangrijkste dichters in het het Sranan Tongo.

Slory heeft daarnaast veel gepubliceerd in het Nederlands en het Spaans, en ook in het Engels. Hij is één van de meest gelauwerde dichters van Suriname.

Met zijn werk becommentarieerde hij de sociale en politieke actualiteit van Suriname, de regio en andere delen van de wereld. Zijn wijsheid en wellicht zijn eeuwige eenvoud maakten hem groots; maakten hem tot een poëtische kankantrie aldus dagblad De Ware Tijd.