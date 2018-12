Airbus van Surinam Airways in Duitsland in verband met gepland onderhoud

PARAMARIBO, 19 dec – De SLM in Suriname maakt bekend dat de Airbus A340-313 van Surinam Airways zich momenteel bevindt in Hahn – Duitsland conform het geplande onderhoudsschema. Tijdens dit onderhoud heeft de A-check plaatsgevonden, is het interieur geïnspecteerd en waar nodig aangepast en is er een landingsgestel inspectie uitgevoerd.

Het landingsgestel zal conform de beschikbare onderhoudsslots van 8 – 16 januari 2019 in Duitsland worden vervangen. Intussen worden de Surinam Airways vluchten op de Mid-Atlantische route tot met 23 december 2018 met een Boeing 747-400 van WAMOS AIR uitgevoerd.

De planning is dat vanaf 26 december 2018 de SLM Airbus weer operationeel is op de Mid-Atlantische route, aldus de SLM.