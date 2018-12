Zijn de Chinese hektrawlers toch al actief in Suriname?

PARAMARIBO, 18 dec – Verontrustende berichten over de veel besproken mega Chinese hektrawlers, die klaar staan om ingezet te worden voor massa visserij in Suriname. De hektrawlers hebben officieel nog geen vergunning, maar volgens hun GPS informatie blijkt dat deze mega visfabrieken momenteel al gewoon aan het vissen zijn. Dat zegt NDP parlementariĆ«r Rajiv Ramsahai.

Volgens Ramsahai is een aantal bedrijven bezig om middels GPS tracking deze hektrawlers te volgen. Omdat de schepen zijn uitgerust met een verplicht GPS systeem, kunnen hun bewegingen gevolgd worden via de site marinetraffic.com. “Via de informatie die hun apparaten doorgeven is geconstateerd dat de boten zich steeds verplaatsen. Er is geen reden om van positie te veranderen als de boot niet werkt of werkzaamheden mag uitvoeren” aldus Ramsahai.

Via de site marinetraffic.com is te zien dat het moederschip FU_YUAN_YU_9812 zich ten noorden van Suriname bevindt. Dit schip zou varen rondom enkele relatief kleine Chinese visfabrieken. De lading van het moederschip zou vervolgens in Engeland worden afgezet, wordt gezegd.

Ook het schip FU YUAN YU 9808 schijnt actief te zijn volgens marinetraffic.com

LVV-Minister Lekhram Soerdjan, over de trawlers voor de kust: