Weer jachtincident met dodelijke afloop in Suriname: broer schiet broer

NIEUW NICKERIE, 18 dec – Een jachtincident in het westen van Suriname heeft afgelopen weekend het leven gekost aan een jager. Hij was samen met zijn broer op jacht in het Maratakka gebied toen hij dodelijk werd getroffen. Uit onderzoek van de politie bleek dat hij was geraakt door een schot afgevuurd door zijn eigen broer.

De twee broers waren op jacht toen de ene broer de andere aanzag voor wild. Hij schoot gericht niet wetende dat hij daarmee zijn broer zou raken. De broer verloor het leven ter plekke aldus de politie in het rijstdistrict.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd het jachtgeweer van de man in beslag genomen omdat de schutter geen vergunning daarvoor heeft. De schutter zelf is na verhoor heen gezonden en het ontzielde lichaam van het slachtoffer werd afgestaan aan de nabestaanden.