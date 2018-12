Veiling van Suriname Times Mall stopgezet

PARAMARIBO, 18 dec – De aangekondigde veiling van de Suriname Times Mall (STM) op de hoek van de Dominee- en Steenbakkerijstraat gaat niet door. De veiling van het pand waar vroeger Warenhuis Kersten in zat, stond gepland voor vandaag 18 december. Dat meldt ABC Online.

Gisteren schreef de Finabank de veilingmeester bij notaris Derrick Alexander aan, om de veiling stop te zetten. Volgens de veilingmeester heeft de bank daartoe opdracht gegeven. De veilingmeester vermoedt dat er betalingsovereenkomst is afgesproken tussen de bank en Suriname Times Mall, waardoor de veiling is stopgezet schrijft ABC online vandaag.

Het Kersten Warenhuis is in juni 2014 verkocht. De Actiegroep van het Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) was destijds tegen de verkoop van het warenhuis. Zij wilden ze deze verkoop tegenhouden omdat het van historische waarde is voor EBGS’ers. Daar begon namelijk het zendingswerk.