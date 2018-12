Wilgo Valies stopt met werk voor de bond en wil vrouw aan het roer

PARAMARIBO, 17 dec – Vakbondsleider Wilgo Valies kondigde afgelopen zondag aan dat hij na 29 jaren stopt met zijn werk voor de bond en het voorzitterschap van de Bond van Leraren (BvL) én de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Het deed de aankondiging gisteren bij de jaarafsluiting van BvL en ALS in het Lalla Rookh gebouw.

“Het moet nog formeel gebeuren, maar mijn voorstel is dat we een vrouw aan het roer moeten zetten” aldus Valies. In januari 2019 draagt hij de hamer officieel over aan Reshma Mangre, die al 18 jaren actief is in de vakbond en momenteel de secretaris-generaal is van BvL én ALS.

“De strijd zal in 2019 worden voortgezet onder leiding van Mangre. Vol overtuiging, vol vertrouwen zal ik de hamer overdragen aan Reshma” gaf Valies aan.