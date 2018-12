Gemeenteraadslid pleit voor slavernijmonument in Den Haag

DEN HAAG, 17 dec – Deze week krijgt het Haags Gemeenteraadslid Mikal Tseggai te horen wat er uit de gemeenteraadsvergadering van vorige week komt. Tseggai vertelde aan Afro Magazine dat ze vindt dat haar stad zeker meer aandacht mag besteden aan het slavernijverleden. Ze ziet graag dat haar stad Haag op korte termijn een slavernijmonument krijgt en heeft dit donderdag 13 december tijdens de vergadering ingebracht.

“Er is één ding wat mij al een tijd dwarszit en dat is dat er in Den Haag, ondanks het rijke koloniale- en slavernijverleden van deze stad, een slavernijmonument of een jaarlijkse herdenking met Keti Koti ontbreekt,” schrijft ze in een persbericht. Volgens de verantwoordelijke wethouder van Groep de Mos, zou er geen draagvlak zijn voor een slavernijmonument.

Het van oorsprong Eritrese gemeenteraadslid gelooft dat er zeker draagvlak is voor een slavernijmonument. “De belangstelling is duidelijk terug te zien bij de Keti Koti-vieringen. Bovendien hebben andere grote steden wel een slavernijmonument, kijk maar naar Haarlem en Rotterdam (FOTO). Het is niet logisch dat er in Den Haag niet dezelfde belangstelling daarvoor zal zijn”, zegt ze tegen Afro Magazine.