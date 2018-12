DYNA en F1rstman op 29 december in Zsa Zsa Zsu Suriname

AMSTERDAM, 17 dec – Na diverse uitverkochte events in Nederland gaat het bekende feest Sexed Up Ghostriders dit jaar voor het eerst naar Suriname! Op zaterdag 29 december zijn DYNA en F1rstman daarvoor op bezoek bij Club Zsa Zsa Zsu in Paramaribo.

Samen met lokale toppers als Andy Safado, Gilly Gonzales, Madd Asian en Gabriel Santos trekken ze alles uit de kast om een heerlijke eerste Sexed Up Ghostriders editie neer te zetten in Su!

Kaarten zijn in de voorverkoop beschikbaar voor SRD 75 bij Jack & Jones in de Hermitage Mall & Marretraite Mall, Dresscode en The Phonedoctor. VIP tafels bel +5978999100 (su) +31650407454 (nl) // mail: vip@24-7entertainment.com



DYNA en F1rstman ken je natuurlijk van de hit Round & Round en de ‘pittige’ clip die wereldwijd al meer dan 30 miljoen keer op YouTube bekeken is: