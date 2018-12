Filmpje ‘vier doden bij ongeluk met Dozer te Klaaskreek’ is niet uit Suriname

PARAMARIBO, 16 dec – Een filmpje dat dit weekend driftig gedeeld wordt via WhatsApp, met de tekst ‘vier doden bij ongeluk met bulldozer te Klaaskreek’, houdt mensen in Suriname flink bezig. In de film is te zien hoe een Komatsu Dozer op een boot geladen wordt waarbij het aan het eind flink mis gaat.

De Dozer rijdt door bij het laden en raakt een aantal mensen, waarna de boot begint te kantelen en het zwaar materieel mee kantelt en in de diepte verdwijnt. Via verschillende WhatsApp groepen bereikt het filmpje duizenden mensen en wordt het in verband gebracht met Suriname. Maar dat klopt dus niet.

Dit ongeval heeft waarschijnlijk plaats gevonden in Indonesië. De woorden ‘Barito’, een rivier in Indonesië en de rood witte vlag wijzen hierop. Ook komt de gebruikte kleding niet overeen met dat van lokaal opererende contractors. Bij navraag te Klaaskreek in Suriname wist ook niemand iets hierover te vertellen, dus het doorgestuurde WhatsApp bericht is gewoon fake.