Christmas Comedy en Dance zaterdag 22 december in het teken van Suriname

WARMOND, 16 dec – Op zaterdag 22 december wordt de Kerstvakantie feestelijk ingeluid met een gezellig evenement in Warmond, vlakbij Leiden. De avond start met comedy van de top comedians met Surinaamse roots Roué Verveer en Jörgen Raymann. Na het comedy gedeelte is het tijd om te dansen op lekkere muziek uit Suriname van top DJ’s en de live band La Fiesta! Er zijn speciale VIP tafels voor 8 of 4 personen, of kaarten voor het feest alleen. Deze zijn te bestellen via comedy-dance.nl

Deze speciale Christmas -Comedy & Dance- special vindt plaats in de toplocatie DEKKER WARMOND. Dekker Warmond is een ruim opgezette party accommodatie, centraal gelegen in het groene hart van de Randstad nabij Leiden, tussen Den Haag en Amsterdam in. Dekker heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Comedy & Dance avond te maken.

Het wordt een dag om nooit te vergeten, dus haal je kaarten op tijd! Surinaamse catering aanwezig! Surinaams-Javaanse catering by Royal Java Food.

Christmas Comedy & Dance

Datum: Zaterdag 22 december 2018

Tijd: 20.00u – 02.00u

Locatie: Dekker Warmond

Adres: Veerpolder 14 Warmond

Line-up: Roué Verveer, Jörgen Raymann, La Fiesta, Senzy en meer…

Toegang: vanaf 18 jaar

Info: www.comedy-dance.nl | 010-2151770