Jonge automobilist in Suriname maakt het wel heel erg bont met overtredingen

PARAMARIBO, 15 dec – Een 20-jarige student in Suriname heeft afgelopen week een aanrijding veroorzaakt in Paramaribo, waarna hij wegreed. Toen hij zich na vijf uren uiteindelijk toch meldde bij de politie, bleek dat hij meer op z’n kerfstok had. Niet alleen was de auto waarmee hij met hoge snelheid reed niet van hem, het voertuig was niet gekeurd noch verzekerd. Als klap op de vuurpijl bleek ook nog dat zijn rijbewijs was ingevorderd bij een eerdere verkeersovertreding!

De jongeman reed dinsdagmiddag met hoge snelheid over de Paralelweg, toen hij de controle over het stuur moet zijn verloren. Hij kwam hierdoor tegen een langs de weg geparkeerde auto aan. Hij stapte even uit maar verliet de plek daarna zonder op de politie te wachten. Gelukkig was er een getuige die hem, aan de hand van de kleding die hij op dat moment aan had, kon omschrijven als een een student van een middelbare school. Ook het kentekennummer van de auto waarin hij reed werd door gegeven aan de politie.

De benadeelde deed op diezelfde avond aangifte op het politiebureau Lelydorp. Terwijl de politie bezig was met de benadeelde verscheen de 20-jarige veroorzaker van de aanrijding op het politiebureau om toch nog zijn verhaal te doen. De politie van het ressort Lelydorp heeft hem die avond gelijk in verzekering gesteld.