Informatiemiddag over AOW/AIO uitkering en remigratie naar Suriname

AMSTERDAM, 15 dec – De Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD) organiseert op zondag 16 december 2018 een informatiemiddag over de AOW/AIO uitkering en remigratie naar Suriname. Weet u hoe het zit met uw sociale zekerheid en heeft u weleens gedacht om terug te keren naar Suriname of bent u van plan om te pendelen? Dan is deze bijeenkomst iets voor u.

De middag wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Hindoe Ouderen Bond (NEHOB) en het Nederlands Migratie Instituut en is van 14.30u – 18.00u in Wijkcentrum Kormelink/SIMUD aan de Kormelinkweg 1 te Amsterdam (Zuidoost).

Aanmelden vooraf is verplicht via simud.amsterdam@gmail.com