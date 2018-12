Chinese ambassadeur laat zich informeren over Safe City project in Suriname

PARAMARIBO, 15 dec – Op vrijdag 28 december 2018 vindt de launch plaats van het Safe City project in Suriname. Dit project waarbij op verschillende plaatsen in de stad camera’s worden geplaatst, heeft onder andere als doel om het veiligheidsgevoel in de samenleving terug te brengen en te garanderen. De Chinese ambassadeur in Suriname Liu Quan bracht afgelopen week een bezoek aan het Command Center.

De volksrepubliek China financiert het Safe City project middels een lening bij de Eximbank van dit Aziatisch land. De Ambassadeur heeft op donderdag 13 december tekst en uitleg gekregen over het gebruik van de apparatuur. De diplomaat blijkt heel erg ingenomen te zijn met de technologie, die gebruikt is voor de opzet van het Command Center.



China coördineert het technische gedeelte van het project en zal Surinamers trainen om het systeem te kunnen beheren. Verder zal het project in samenwerking met de Surinaamse regering naar alle waarschijnlijkheid naast Paramaribo ook uitgevoerd worden in andere districten

Het Command Center waar alle beelden bekeken kunnen worden