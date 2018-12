Politie gaat ‘roadblocks’ inzetten vanwege extra aandacht voor veiligheid tijdens feestdagen

PARAMARIBO, 14 dec – De feestdagen komen er weer aan en vanwege de verwachte drukte in de decembermaand, gaat het ministerie van Justitie en Politie in Suriname extra aandacht richten op de veiligheid. Volgens de politie is het van belang om extra alert te zijn gelet op de drukte als overal in het land de burger in een feeststemming verkeert.

Het ministerie stelt al haar ten dienste staande middelen beschikbaar om te zorgen voor het waarborgen van de veiligheid in het land. Alle dienstonderdelen te weten het Korps Politie Suriname(KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname(BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren(KPA) zullen een optimale mate van alertheid vertonen.

Ook zullen opvallende en onopvallende veiligheidseenheden zullen worden ingezet om op te treden tegen orde verstoorders. De politie zal zichtbaar zijn en ook landelijk de bekende roadblocks neerzetten. Weggebruikers worden gevraagd om zich strikt te houden aan de verkeersregels, verkeersinzichtelijk te handelen en de instructies van de politie stipt op te volgen.