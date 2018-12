Opvallende deelname jongerenkoren aan Maranatha Kerstconcert in Suriname

PARAMARIBO, 14 dec – Op 22 december aanstaande wordt het Kerstconcert van Maranatha weer gehouden in de Congreshal. Opvallend is het aantal jongerenkoren dat deelneemt aan dit concert. Dit zijn het Jongerenkoor Maranatha, het Kinderkoor Maranatha en de jongerenkoren Hope & Togetherness en Redeemed. “Stuk voor stuk jongerenkoren die kwaliteit en jeugdigheid op een voortreffelijke wijze kunnen combineren en steeds weer hun publiek verrassen” meldt Maranatha in een persbericht.

Daarnaast treden op het bekende koor The Messengers of GPH en natuurlijk de bekende gastheer die nationaal en internationaal zijn sporen heeft verdiend: het Mannenkoor Maranatha. “Verjonging is het noodzakelijke kernstreven van Maranatha: indien wij er met zijn allen niet in slagen jongeren te interesseren voor de koorzang dan zal dit mooie culturele erfgoed van Suriname verloren gaan” aldus de organisatie.

Vandaar dat ook het Kerstconcert in het teken staat van verjonging en toekomstgerichtheid. Naast natuurlijk het in de kerstsfeer brengen van het Surinaamse publiek, middels kwaliteitszang.