Suripop legende Powl Ameerali uit Suriname geeft concerten in Nederland

AMSTERDAM, 13 dec – De legendarische singer/songwriter Powl Ameerali komt in maart naar Nederland voor vijf unieke theaterconcerten! Begin jaren ’80 begon Powl zijn carrière als voorzanger bij de formatie Century waar hij bekendheid verwierf als vertolker van bekende Suripop nummers zoals ‘Gi Yu Wawan’, ‘Safri’ en ‘Ef A Kan’ en is hij uitgegroeid tot één van de grootste artiesten van Suriname. Zijn concert bestaat uit een scala aan gevarieerde nummers die hij de afgelopen drie decennia heeft uitgebracht.



Ben jij een Suripop fan of een liefhebber van romantische en vrolijke muziek? Koop dan je kaarten kom genieten van zijn bijzondere concert met special guests Edje Rust, Aidah Amatsetam, Ulrike Westfa en Winston Loe onder begeleiding van de live band van musical director Soeshiel Sharma.



Powl geeft in totaal vijf concerten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Kaarten zijn hieronder te bestellen of via www.powlameerali.com



16 mrt – Bijlmer Parktheater, Amsterdam bestel

23 mrt – De Meervaart, Amsterdam bestel

24 mrt – De Meervaart, Amsterdam bestel

30 mrt – Koninklijke Schouwburg, Den Haag bestel

31 mrt – Theater Zuidplein, Rotterdam bestel

- Advertentie -