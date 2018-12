Mensensmokkelaars wilden 18 illegale Haïtianen vanuit Coronie naar Paramaribo vervoeren

PARAMARIBO, 13 dec – De politie in Suriname heeft afgelopen weekend drie mensensmokkelaars aangehouden die 18 illegale Haïtianen vanuit Coronie naar Paramaribo vervoerden. De vreemdelingen werden ontdekt toen de politie een personenauto en een personenbus controleerde bij de controle post te Monkshoop.

De groep van illegale Haïtianen bestaat uit vier mannen, zes vrouwen en acht minderjarige kinderen; drie jongens en vijf meisjes. De illegalen en de aangehouden verdachten werden overgedragen aan de afdeling Trafficking In Person (TIP). Twee van de verdachten zijn broers van elkaar en 19 en 25 jaar oud. Ze zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, samen met een bijrijder, in verzekering gesteld.

De afgelopen tijd is de controle op illegaal verblijf in Suriname opgevoerd. In september werden ook twee mensensmokkelaars aangehouden. Ze waren betrokken bij een netwerk, waarbij buitenlanders geholpen worden de grens over te steken. In hun gezelschap bevonden zich toen acht Haïtianen die ‘hoogstwaarschijnlijk’ vanuit Guyana waren binnen gesmokkeld.