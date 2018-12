Trouw: ‘Chinezen halen jaguars uit Suriname’

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 12 dec – Opnieuw schrijft een grote Nederlandse krant over het lot van de jaguars in Suriname. Dagblad Trouw schrijft dat het doden van jaguars in Suriname op bestelling gebeurt en dat de Chinezen aan de touwtjes trekken. “Hun eigen jaguars zijn op, dus halen de Chinezen ze nu uit Suriname” luidt de kop van het artikel.

In de krant wordt in detail uitgelegd waar de jaguars voor gebruikt worden als ze zijn gedood. Zo gaat het karkas in een pot op het vuur en wordt dagenlang gekookt, waarna er jaguarpasta van wordt gemaakt zegt Els van Lavieren van Conservation International Suriname (CIS) tegen de krant. Deze pasta wordt gesmokkeld naar China.

“Ze zijn niet bang voor represailles, omdat ze weten dat de wet toch niet gehandhaafd wordt”, stelt Van Lavieren, die projectmanager is van de natuurbeschermingsorganisatie CIS.