Vrouw steekt man dood bij liefdesdrama in Suriname

PARAMARIBO, 11 dec – Een 34-jarige Chinese man is afgelopen maandagochtend in een hotel doodgestoken door een 31-jarige vrouw, met wie hij al meer dan twee jaar een liefdesrelatie zou hebben. Dat heeft het Korps Politie Suriname bekend gemaakt. De twee zouden een ruzie over hun relatie hebben gekregen waarna de vrouw de man een verwonding toebracht met een scherp voorwerp.



Op camerabeelden is onder andere te zien hoe de vrouw Alessandra M. en de man Yang Xian Wei het hotel binnen stappen en vervolgens een kamer binnen gaan. Niet lang daarna is te zien hoe Yang Xian Wei de kamer uitkomt en nabij de ingang van het hotel neer zijgt. Alessandra komt daarna ook uit de kamer en zonder zich om de man te bekommeren belt zij, wat later zou blijken een taxi, en verlaat daarmee de plek.

De vrouw werd door de politie van Geyersvlijt in nauwe samenwerking met collega’s van de afdeling Kapitale Delicten opgespoord. Zij werd uiteindelijk aangehouden op een woonadres in Noord-Paramaribo waar zij zich schuil hield in een vliering.