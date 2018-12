Film ‘Wiren’ vandaag in première in TBL Cinemas Suriname

PARAMARIBO, 10 dec – Vandaag, maandag 10 december 2018 is de ‘Dag van de rechten van de Mens en gaat de film ‘Wiren’ in première in TBL Cinemas Suriname. De film vertelt het verhaal over de doof geboren Wiren die opkomt voor zijn rechten. De red carpet and première van Wiren zijn vanmiddag live te volgen via internet.

Aan deze film hebben de afgelopen twee jaar 1.100 Surinamers meegewerkt. Het doel van de film is de integratie, de acceptatie en participatie van doven en slechthorenden in Suriname te bevorderen.

De film Wiren is geregisseerd door Ivan Tai-Apin en geschreven door Sander Coumou en Ivan Tai- Apin. De hoofdrollen zijn in handen van Idi Lemmers, Gaby Treurniet, Altaafkhan Dhonre en Rafe Leysner. De bijrollen zijn in handen van: Anthony Frazier, Helianthe Redan en Consuelo Denz.