Dag van de mensenrechten: hard gewerkt aan ‘Nationaal Mensenrechteninstituut Suriname’

PARAMARIBO, 10 dec – Vandaag, maandag 10 december, is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Deze dag werd uitgeroepen door de Verenigde Naties, omdat op deze dag in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Ook in Suriname is er aandacht voor deze dag.

Zo werkt het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) er hard aan om het Nationaal Mensenrechteninstituut Suriname (NMIS) van de grond te krijgen. Dit instituut werd reeds op 10 december 2016 gelanceerd. Twee jaar verder wordt er aan de voorwaarden gewerkt welke gepaard gaan met het institutionaliseren van dit nog op te zetten mensenrechten orgaan.

Het instituut zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het parlement, medewerking verlenen aan en adviseren over verdragsrapportages, het versterken van de internationale samenwerking en publiceren van mensenrechten issues.