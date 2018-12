Jacintha Weimar maakt debuut in Bundesliga voor eerste vrouwenelftal

AMSTERDAM, 9 dec – Jacintha Weimar heeft een fraai hoofdstuk aan haar boek toegevoegd. De keepster heeft bij de Duitste topclub Bayern München haar debuut gemaakt in de Bundesliga voor het eerste vrouwenelftal. Waterkant Suriname sprak keeperstrainer Jack Mangalie die de talentvolle keepster goed kent en haar regelmatig spreekt over haar persoonlijke ontwikkelingen.

De in Best (Eindhoven, Nederland) geboren keepster, wiens moeder uit Suriname komt, wilde altijd al voor een grote club spelen. Weimar vond het heel speciaal om haar officiële debuut te maken en is daar zeer tevreden over. “Een bijzonder belangrijke moment in mijn carrière, één waar ik lang naar toe gewerkt heb”

Eenmaal eerder kwam Weimar uit voor het eerste elftal maar dat was voor de DFB Pokal en “dit voelt toch lekkerder” glimlacht ze. “Ik heb er altijd van gedroomd om dit ooit te bereiken. Bij Bayern München kan ik me op een superpodium ontwikkelen als keepster en spelen voor een topclub”.

Het vrouwenvoetbal groeit kwalitatief heel goed. Steeds meer meiden groeien vanaf de mini’s op met voetbal en hiermee is al een mooie winst gemaakt in het vrouwenvoetbal. Als keepster is Weimar een prachtig voorbeeld voor het vrouwenvoetbal in Nederland maar ook op Internationaal niveau aldus Mangalie.