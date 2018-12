Flashmob voor film ‘Wiren the Movie’ in hoofdstad van Suriname

PARAMARIBO, 9 dec – Vorige week werd er in de hoofdstad van Suriname een zogenoemde Flashmob georganiseerd voor de Surinaamse film ‘Wiren the Movie’. De film gaat morgen 10 december in première en de Flashmob moest voor wat extra publiciteit zorgen.

“Het doel van Wiren De Speelfilm is om de integratie, participatie en acceptatie van doven in Suriname te bevorderen. Met deze film kunnen we laten zien hoe doven ook een positieve impact hebben op het sociaal, maatschappelijk en economisch proces in ons land. Nog maar een paar dagen voor de premiere, Suriname are you ready?” aldus de makers van de aftermovie van de Flashmob, welke hieronder te zien is: