Auto in trens na ontwijken bromfietser zonder licht

PARAMARIBO, 6 dec – Vannacht in Suriname. Deze auto belandde in een trens langs de Mijnzorgweg bij Shell Vredenburg. De automobilist moest uitwijken voor een bromfietser. Die reedt in het donker zonder licht op zijn bromfiets. Door de uitwijkactie raakte de auto van de weg en kwam in de trens langs de weg terecht.

Voor zover bekend raakte niemand -wonder boven wonder- gewond. In een Facebook groep, waar deze foto werd geplaatst, sporen mensen elkaar aan om extra voorzichtig te zijn in deze laatste maand van het jaar. Volgens velen is het ‘mofo jari’ en neemt de kans op ongelukken daarom toe.

Vanmorgen vroeg was er nog een aanrijding tussen twee bromfietsers met 1 dode als gevolg.