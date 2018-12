VIDEO: heftige beelden van steekpartij afgelopen zaterdag in Suriname

PARAMARIBO, 5 dec – De brute steekpartij in Suriname, waarbij een man afgelopen zaterdag 1 december om het leven kwam is vastgelegd met bewakingsbeelden. Op die beelden is te zien welk drama zich in een paar seconden heeft afgespeeld en geleid heeft tot de dood van een 41-jarige man. In het filmpje dat via WhatsApp wordt gedeeld, is te zien hoe een woordenwisseling tot de dramatische gebeurtenis leidde.

In het filmpje zien we een auto langs komen en stoppen waarna een lange man de wagen benaderd. Het latere slachtoffer springt zowat uit de auto en duwt de lange man heel hard weg. Deze heeft blijkbaar een fles in de hand en slaat deze kapot in het gezicht van het slachtoffer. In de achterzak van zijn broek is ook een groot mes te zien. Het slachtoffer komt wat beduusd weer uit de auto en de twee krijgen het weer aan de stok.

Op dat moment trekt de lange man het mes uit zijn broekzak en haalt eenmalig hard en gericht uit. Daar brengt hij een steek toe in de linkerborst van het slachtoffer. Die neemt enkele stappen achteruit en zakt vrijwel meteen in elkaar. De dader valt ook niet meer aan maar loopt al zwaaiend met het mes weg.

De beelden zijn best heftig en hieronder te zien: