Awards voor ‘The Other Businessman’ en ‘The Other Manager’ 2018 uitgereikt

AMSTERDAM, 4 dec – Afgelopen weekend won Gamis el Bouakili de ‘The Other Businessman 2018’ award voor beste multiculturele ondernemer’ van Nederland. Payam Djavdan werd verkozen tot ‘The Other Manager 2018’, de beste multiculturele manager van Nederland. De verkiezing is een initiatief van multiculturele businessclub The Other Network. Acteur Kenneth Herdigein en Etnische Zakenvrouw 2018 Souad el Markous reikten de awards uit tijdens het jaarlijks prestigieuze gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Met de verkiezing wil The Other Network succesvolle multiculturele ondernemers en managers in het bedrijfsleven zichtbaarder maken en culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren. Het is de 13de keer dat The Other Network deze awards zijn uitreikt. “In Nederland zijn er veel gekleurde professionals die hoge functies bekleden in het bedrijfsleven en de politiek maar ze zijn veelal niet zichtbaar en schaars vertegenwoordigd in de traditionele corporale netwerken. Daarnaast probeert The Other Network rolmodellen te creëren voor de jeugd en hun te introduceren in de zakelijke netwerken.

Om de verbinding met de nieuwe generatie te leggen gaf de in Suriname geboren Founder van The Other Network, Melvin Tjoe Nij, zijn speech samen met Siham Ammal een 27 jarige moslima die symbool stond voor de nieuwe generatie. Multiculturele jongeren zijn een nieuwe talent pool voor bedrijven waar deze zich onvoldoende bewust van zijn.