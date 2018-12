VIDEO: Sinterklaas gaat los in Suriname

PARAMARIBO, 3 dec – Deze week wordt het jaarlijkse Sinterklaas feest, op 5 december, in Nederland gevierd. Met die dag wordt het leven van Sint-Nicolaas gevierd. Volgens sommigen is Sint-Nicolaas op 6 december overleden en omdat hij erg vrijgevig was is het traditie om de dag voor zijn sterfdag, 5 december, cadeautjes te geven.

In Suriname kennen we dat eigenlijk al een tijd niet meer in die vorm en is 5 december al heel lang Kinderdag. Toch zie je zo nu en dan een Sint lopen in Suriname.

En als je ze ziet dan is het altijd weer een aparte verschijning zoals deze Surinaamse Sinterklaas die zich laat gaan op Surinaamse muziek: