Twee mannen aangehouden na dodelijke steekpartij in Suriname

PARAMARIBO, 2 dec – De politie in Suriname heeft zaterdag twee mannen aangehouden in het onderzoek naar een dodelijke steekpartij die ochtend aan de Prinsessestraat. Bij deze steekpartij bezweek de 41-jarige L.M. na een steekverwonding in zijn borststreek. Hij werd badend in bloed midden op straat aangetroffen.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) stak de verdachte het slachtoffer tijdens een woordenwisseling neer. Volgens ooggetuigen pleegde een tweede man een diefstal, terwijl omstanders zich ontfermde over het slachtoffer die op het wegdek lag.

De verdachten werden volgens de krant uren na de misdaad aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitalen Delicten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.