‘Discriminogene praktijken’ [COLUMN]

DEN HAAG, 2 dec – Vele tientallen journalisten en andere mensen uit de media, kunst en politiek hebben in een open brief hun solidariteit uitgesproken met de journalisten en columnisten Seada Nourhussen (One World) en Clarice Gargard (NRC). Nourhussen en Gargard spreken zich in hun stukken regelmatig uit tegen racisme in Nederland en worden bedolven onder haatmail en racistische dreigementen. Nourhussen is als gevolg daarvan gestopt met haar column in het dagblad Trouw. De briefschrijvers onderschreven de volgende columnistische stelling van Gargard: ‘Zolang media, politieke leiders en medeburgers het bestaan van racisme ontkennen en er niet onheroepelijk stelling tegen nemen, legitimeren zij het racistisch geweld dat mij en miljoenen anderen ten deel valt.’ Die stelling doet denken aan de duiding van de onverschilligheid als bondgenoot van het kwaad, door nobelprijswinnaar en holocaust overlever Eli Wiesel. Gargard’s stelling is ook in lijn met de eerdere conclusie van de Raad van Europa dat de Nederlandse staat te weinig doet om racisme en discriminatie te bestrijden.

Naar de letter, tegen de geest

Vijf jaren geleden zei de toenmalige Ombudsman Alex Brenninkmeijer in het tv-programma Buitenhof (NRC 20-10-2013) dat het politieke klimaat in Nederland racistisch is. ‘Dan heb ik het niet over één partij, maar over de stemming in Den Haag. Die is tegen buitenlanders.’ Hij kreeg, voorspelbaar, veel kritiek vanuit de politiek. Hij zou ‘migratiekritiek’ en racisme door elkaar halen. In een interview met het NRC (19 oktober 2018) zei de voormalige Ombudsman onlangs: ‘Wat we doen: is op anderen neerkijken. ..Als je in de Tweede Kamer harde taal gebruikt, dan ervaren de politieagent op straat en de docent in de klas dat ook. De kern van de zaak is beschaving. De kern van beschaving is dat je dingen soms laat. We kennen de vrijheid van meningsuiting als een fundamentele waarde van onze samenleving. Wat je nu ziet is: het mag volgens de regels, dus ik zeg wat ik wil, ook als het kwetst.’ Deze kritiek belicht de invloed van the tone at the top en de cultuur van de hypocrisie: naar de letter (van de regel), tegen de geest.

Rechtshandhaving en bestuurlijke context

Racisme en discriminatie zijn wettelijk verboden. Er staan daar strafrechtelijke sancties op. Echter, ook rechtshandhaving blijft mensenwerk, dus vatbaar voor feitelijke ongelijkheid, dat blijkt, uit onderzoek, tot op het niveau van de rechtspraak het geval te zijn. Niemand heeft de waarheid in pacht, ook de democratische rechtsstaat niet, ook al heeft zij het laatste woord. De recente lankmoedigheid van de rechtshandhaving toen vreedzame demonstranten voor een inclusief Sinterklaasfeest, verbaal en fysiek werden aangevallen door pro-Zwarte piet-racisten, sprak boekdelen. Als de premier zelf zich bekend tot een contrastief Sinterklaasfeest – ‘Zwarte piet is zwart’ – en zijn fractieleider in de Tweede Kamer daartoe zelf eliminatief aan een grondrecht – het recht op demonstratie -, wil komen, dan markeert dat de voor de anti-discriminatoire rechtshandhaving, moreel ondermijnende bestuurlijke context in het huidige Nederland. Toch zou een vervolging van de premier en zijn fractieleider voor racisme en/of discriminatie, weinig kans van slagen hebben. Zij kennen de wet.

Discriminogeen

Nederland kent relatief grote politieke partijen die aan discriminatie hun bestaansrecht ontlenen. Hoe kan dat?, zou men zich kunnen afvragen in een land dat in artikel 1 van zijn grondwet alle vormen van discriminatie verbiedt. Dat kan doordat die partijen en hun light versions zich bedienen van de techniek van de romancier. Wat zij zeggen ligt minder dan in de expliciete inhoud van hun teksten, in de latente inhoud. Nee, met ‘minder Marokkanen’ zeggen zij niets racistisch, beweren zij, maar iedereen begrijpt en voelt wat met die leuze wordt bedoeld. De Verenigde Staten kennen het begrip ‘dog-whistle politics’ voor die wijze van dubbele bodem politieke boodschappen communiceren. Zo omzeilen de krachten van uitsluiting de wetsovertreding, bij het tegelijkertijd aanvallen van achtergestelde en kwetsbare groepen in de samenleving, van migranten tot vrouwen, van culturele minderheden tot LGBTQ medemensen.

Racisme wordt gespeld als zelfstandig naamwoord, maar semantisch bekeken zou het als werkwoord moeten worden gelezen. Het is niet alleen te begrijpen door de bril van de norm (regel), het is een proces. Buiten de grenzen van de delictomschrijving, zijn er voorstadia, nastadia en contexten, inclusief ontkenning, onverschilligheid en ‘dog-wistle politics’, die het racisme en/of discriminatie uitlokken, opwekken, bevorderen, helpen implementeren en verhullen. Sterker, zelfs wetgeving kan geïnfecteerd worden door de geest van discriminatie, uiteraard gemaskeerd door een ‘algemene’ formulering, opdat de grondwet formeel niet wordt geschonden. Om al deze praktijken en contexten – die vaak moeilijk met de huidige delictomschrijving te vatten zijn – te benoemen, zouden we naar analogie van het begrip criminogeen, kunnen spreken van discriminogene uitspraken, praktijken en contexten.

Theo Para