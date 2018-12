Tyrone Spong vecht op 21 december in Suriname

AMSTERDAM, 1 dec – “I’m coming home!” Met die woorden heeft Tyrone Spong vrijdag zijn gevecht in zijn geboorteland Suriname aangekondigd. De Surinaams-Nederlands bokser, MMA-vechter en voormalig kickbokser, die in de ring uitkomt voor Suriname, is op 21 december 2018 in Paramaribo voor het event ‘The King Returns to his Jungle’.

Het evenement was eerder al aangekondigd door president Bouterse van Suriname. “Spong willen we voor een gevecht hier. De contracten worden de komende week getekend. Die periode zal ook gebruikt worden om het land te promoten” aldus Bouterse begin november.

Het evenement, dat georganiseerd wordt door Purple Pormotions, vindt plaats op vrijdag 21 december in de Anthony Nesty Sporthal in Suriname om 19.00u. De verdere invulling en details zijn nog niet bekend. Vrijdag was er een speciale persconferentie in Courtyard by Marriott in Paramaribo: