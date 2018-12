Politie Suriname: ‘lijk in kreek van vrouw die slachtoffer is van misdrijf’

PARAMARIBO, 1 dec – Het lijk dat gisteren in de Boomskreek werd aangetroffen, is van een vrouw van middelbare leeftijd. Het haar van de vrouw is kortgeknipt en haar gezicht is opgezwollen. Vandaar dat in eerste instantie gedacht werd dat het om een man ging, schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Het vermoeden bestaat dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en daar gedumpt is zegt een politie-inspecteur tegen dWT.

Volgens hem lijkt het niet op zelfmoord. “Naar wat ik hier heb gezien zeg ik uit ervaring dat het vermoedelijk om een misdrijf gaat. Iemand die zelfmoord wil plegen zou zo een plek niet uitkiezen” aldus de inspecteur tegen de krant. Tekenen op het lichaam indiceren een misdrijf. Een lid van de forensische opsporing zegt dat het lichaam vermoedelijk in de avonduren in de kreek is gedumpt.

De identiteit van de vrouw is nog onbekend. Het onderzoek is nog bezig.