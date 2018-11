Verdachte decembermoorden vindt Justitie Suriname onzorgvuldig

PARAMARIBO, 30 nov – Oud legerofficier Edgar Ritfeld heeft het Openbaar Ministerie er van langs gegeven. Ritfeld, verdachte in het strafproces rond de decembermoorden, vindt het OM onzorgvuldig. Weliswaar heeft de vervolging gepleit voor ontslag van strafvervolging. Ritfeld zelf heeft altijd de officiële aantijging ontkend, namelijk meervoudige moord en/of medeplichtigheid aan meervoudige moord. Wat hij niet kan begrijpen is dat het zo lang heeft geduurd.

Het OM had al veel eerder kunnen en moeten vaststellen dat er geen sprake is van betrokkenheid. Ritfeld sprak dan ook zijn teleurstelling uit tijdens zijn laatste woord bij de krijgsraad. Volgens de voormalige legerofficier hebben hij en zijn gezin zwaar te lijden gehad. Zijn kinderen werden jaren lang nagewezen als ‘kind van …’. Zijn bedrijf heeft ook behoorlijke schade opgelopen.

Het hoefde allemaal niet als het OM haar werk naar behoren had gedaan. Ritfeld noemt het des te kwalijker, omdat hij het niet verdiend heeft. Het OM heeft geen bewijs kunnen vinden van zijn betrokkenheid. Het is nooit duidelijk geworden waarom Edgar Ritfeld verdachte is gebleven tot aan het einde van het proces. Vorig jaar juni al gaf auditeur-militair Roy Elgin aan dat Ritfeld geen aandeel had in de strafbare feiten.