SLM toestel vanuit Miami maakt angstaanjagende landing en vertraagt 12 uren

PARAMARIBO, 30 nov – Passagiers aan boord van een SLM toestel, dat donderdag 29 november uit Miami naar Suriname vertrok, beleefden angstige momenten toen het toestel landde op de Guyanese Airport. Volgens een der inzittenden zou het toestel met een enorme knal zijn geland. Gezegd werd dat dit kwam doordat het SLM toestel al reeds in de lucht vanuit Miami naar tussenstop Guyana, zónder een belangrijk systeem heeft gevlogen. Dit viel in de lucht reeds uit, waardoor bij de landing in Georgetown ook niet de gebruikelijke zachte landing kon worden ingezet.

“We wisten niet wat ons overkwam! Het was zeer zeer beangstigend! Hard landen is geen prettig gevoel kan ik u vertellen en wij maken ons ernstige zorgen hoe nauw de SLM het neemt met de veiligheid van haar passagiers”, aldus de passagier die aan boord zat, vanuit Guyana tegenover Waterkant. Na enige tijd bleek dat dit toestel, dat onderweg was naar Paramaribo, niet meer verder kon. Het systeem kwam maar niet aan de praat. Passagiers moesten het vliegtuig verlaten en wachtten eindeloos op nadere informatie.

Na ongeveer 1 uur werd aan de passagiers meegedeeld dat er een nieuw toestel onderweg was, echter vanwege gebrek aan cabinepersoneel, werd deze nieuwe vlucht toch maar gecanceld. En kon het wachten en slapen op koffers beginnen. Volgens de reizigers zijn passagiers aan hun lot overgelaten; van de SLM moeten zij tot vrijdag 30 november 13.00 uur Surinaamse tijd, dus bijkans 12 uren, doorbrengen op de airport van Guyana.

SLM Guyana heeft niét gezorgd voor opvang in hotels, niét voor vervoer en heeft ook géén consumptiebonnen verstrekt. Op de Guyanese airport hebben passagiers meermaals pogingen gedaan en verzocht om Rudi Westerborg, de Station Manager te zien en te spreken te krijgen, echter zonder resultaat. Op het moment van schrijven (11.30 AM Surinaamse tijd) wachten de passagiers nog steeds op status van vertrek. Er is echter nog steeds geen beweging.

UPDATE: Passagiers hebben zojuist pas wat te eten gehad. Passagier meldt: “SLM personeel geeft aan het systeem nóg niet is gerepareerd maar dat ze wel gaan vertrekken omdat het overdag is en volgens hun dan wel kunnen zien waar ze vliegen en hoe ze moeten landen.”