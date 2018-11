Politie en brandweer Suriname halen lijk uit Boomskreek

PARAMARIBO, 30 nov – De politie in Suriname heeft vanmiddag met assistentie van de brandweer, een lijk van een nog niet geïdentificeerde persoon gevist uit de Boomskreek te Paramaribo. Voorbijgangers zagen het lijk vanmiddag drijven in de kreek en schakelden de politie in, meldt verslaggever Gail Eijk.

Volgens Eijk zou het om een manspersoon gaan, die slechts gekleed was in een short. Het is nog niet duidelijk hoe de man in de kreek terecht is gekomen. Het lijk is op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor onderzoek.

