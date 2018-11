Milaisa Breeveld wint publieksprijs Popronde 2018

AMSTERDAM, 30 nov – Urban pop artiest A Mili uit Enschede, wiens echte naam Milaisa Breeveld is, kan terugkijken op een jaar vol met mooie successen. De uit Suriname afkomstige zangeres won het Open Podium Twente, was één van de meest indrukwekkende acts tijdens het Booster showcase-festival, stond in de grote zaal van Tivoli Vredenburg tijdens Hemelbestormers en toerde, samen met haar band, door heel Nederland tijdens de Popronde die ze zaterdag afsloot met een optreden in de grote zaal van poppodium de Melkweg in Amsterdam. Daar wachtte haar een grote verrassing, want direct na haar optreden in de Melkweg kreeg zij uit handen van de Popronde organisatie de publieksprijs, de Paul Smits Award, uitgereikt.

Breeveld: “Ik ben superblij met deze prijs, ik en mijn band hebben dit jaar keihard gewerkt. Muzikaal en in performance zijn we tijdens de Popronde optredens verder gegroeid en dat is dus beloond.” Na de tour-periode neemt A Mili een paar weken relatieve rust waarin ze gaat werken aan nieuwe nummers en het voorbereiden van het uitbrengen van haar eerste singles. A Mili zegt hierover: “Zoveel mensen zijn na de shows naar mij toegekomen om te vragen of ze mijn muziek konden vinden op Spotify of iTunes, maar ze moeten nog heel even geduld hebben. Ik verwacht dat we begin 2019 onze eerste single uit gaan brengen”.

Via haar social mediakanalen en website zal A Mili aankondigen wanneer de eerste single uitkomt, daar zal ook te vinden zijn waar de artiest binnenkort live te bewonderen is.