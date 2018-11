Directeur Parmessar van Energie Bedrijven Suriname wordt ontslagen

PARAMARIBO, 30 nov – De directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), Rabin Parmessar, wordt per direct de laan uitgestuurd omdat hij verkeerde prioriteiten zou stellen. Dat meldt de Surinaamse nieuwsite Starnieuws. Vanavond is er een spoed algemene vergadering van aandeelhouders, waar het besluit dat genomen is geformaliseerd zal worden meldt de site.

Parmessar werd bij de presidentsverziekingen van 2010 herkozen tot lid van de Nationale Assemblée. Midden 2013 werd hij benoemd tot de minister van Openbare Werken. Vervolgens werd hij bij de presidentsverkiezingen van 2015 weer gekozen tot lid van de Nationale Assemblée. En in januari 2016 werd de 66-jarige NDP’er aangesteld tot Algemeen directeur van de Energie Bedrijven Suriname.

Volgens De Ware Tijd (dWT) kwam Parmessar In maart 2017 in aanvaring met de Raad van Commissarissen bij de EBS met als gevolg dat hij werd geschorst door de RvC. Daags daarna draaide president Desi Bouterse de schorsing terug, omdat de Raad de regering niet vooraf had geïnformeerd over haar besluit. Toenmalig president-commissaris Patrick Peneux en de overige rvc-leden stelden toen hun functies ter beschikking. De raad werd daarna door de regering vervangen aldus dWT.