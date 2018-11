Boomstammen vallen van truck en beschadigen auto in Suriname

PARAMARIBO, 30 nov – Waar vaak voor gewaarschuwd is en menigeen bang voor was, is vandaag in Suriname gebeurd. Boomstammen die met een truck vervoerd werden schoten los en veroorzaakten schade langs de weg. De schade bleef beperkt tot een voertuig, maar je moet er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren als er bijvoorbeeld kinderen of andere voetgangers daar rondliepen.

Op de foto’s die zijn geplaatst door Facebook gebruiker Ernesto de Rooy is te zien dat het gaat om enorme boomstammen die zo van de oplegger zijn gerold. De boomstammen hebben daarbij een paal en een geparkeerde auto geraakt. Het voertuig liep behoorlijke schade op.

Er is nog geen officieel bericht van de politie hierover. Ook is de oorzaak nog niet bekend, dus later meer.