Voertuigenbelasting dekt kosten wegenonderhoud in Suriname niet

PARAMARIBO, 29 nov – Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën wijst bepaalde kritiek op de voertuigenbelasting van de hand. Sommigen vinden dat belastingplichtigen worden uitgebuit. Het geld voor slechts tien procent aangewend voor onderhoud en aanleg van weginfrastructuur. Volgens Hoefdraad is het geld van de rij- en voertuigenbelasting bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken. “Het is een druppel op een gloeiende plaat.”

Er liggen veel projecten op stapel en er moet een grote achterstand worden ingehaald. “Alleen al de her-asfaltering van de wegstrekking Jenny (Coronie) – Henar (Nickerie), kost de staat meer dan achthonderd miljoen Surinaamse dollar (ongeveer honderd miljoen euro. We praten dan nog niet over grote infrastructurele werken en onderhoudswerk”, zegt Hoefdraad tegenover het Nationaal Informatie Instituut.

De belastingopbrengsten zijn een minimale bijdrage. “De begroting voor onderhoud van wegen en het upgraden van de infrastructuur, loopt in de honderden miljoenen. Het is meer een symbolisch karakter waar we mee bezig zijn. Zelfs met het totaal bedrag gaan wij onze problemen op het gebied van infrastructuur niet kunnen oplossen”, aldus Hoefdraad. De ‘bijdrage’ is desondanks goed te gebruiken.