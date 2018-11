Horloge president Bouterse flink besproken op social media in Suriname

PARAMARIBO, 29 nov – Het horloge van de Surinaamse president Desiré Bouterse was afgelopen dagen een van de meest besproken zaken op social media. Via WhatsApp en Facebook groepen wordt bovenstaand plaatje verspreid waarin Bouterse te zien is op de Srefidensi viering afgelopen zondag. Om zijn pols zou de president een peperduur Rolex horloge dragen, beweren sommige posters.

Het zou gaan om een Rolex Day-Date II 2 President Yellow Gold Watch zeggen de mensen die het plaatje hebben gemaakt. Dit horloge kost nieuw meer dan 33.000 US dollar. Het is niet duidelijk of Bouterse daadwerkelijk dit specifiek duur horloge, met de toepasselijk naam ‘President Yellow Gold Watch’ bezit en om heeft.