Plan voor tippelzone nabij grootste haven Suriname in de prullenmand

PARAMARIBO, 28 nov – Het plan om nabij de haven van Paramaribo een tippelzone in te stellen, gaat niet door. Dit meldt de Times of Suriname. Het plan paste in het voornemen om het nachtleven te ordenen. Nu zal naar een andere omgeving worden uitgekeken. Volgens Mike Nerkust, districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, is de weerstand te groot.

Vooral bedrijven in de omgeving van de haven hebben bezwaren. Het zou geen gezicht zijn om bij de Dr. Jules Sedney haven sekswerkers te laten tippelen. Het plan moest ook de overheid helpen een centje mee te pikken. Om te werken in de tippelzone, zal een vergunning moeten worden aangevraagd. “Als je werkt, verdien je en als je verdient, betaal je belasting”, zegt Nerkust. Er zal nu nog even moeten worden gewacht.

Intussen gaat het zoeken naar een alternatieve locaties door. De sekswerkers mogen ook suggesties doen. “Het kan zijn dat de mensen met nog mooiere en betere voorstellen komen dan het mijne”, aldus Nerkust. Met de tippelzone wordt ook getracht woonbuurten te ontlasten. Burgers in vooral het noorden van Paramaribo klagen al jaren over de wanorde. Het aantal sekswerkers neemt eerder toe dan af.