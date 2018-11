Opperbevelhebber bezoekt de kazerne, Defensie Suriname in zijn hemd

PARAMARIBO, 28 nov – Met het werkbezoek van president Desiré Bouterse aan de hoofdkazerne van het Nationaal Leger, is het ministerie van Defensie in verlegenheid gebracht. Het staatshoofd was er om de grieven en klachten van manschappen en officieren aan te horen. Naar vernomen wordt, was het niet bepaald fraai. Behalve klachten over schaarste aan van alles, werd ook geklaagd over het personeelsbeleid en intermenselijke relaties. Dat zou normaal gesproken het domein moeten zijn van Defensie. Bevorderingen en andere voorzieningen vergen onnodig veel tijd.

Het werkt irritatie en frustratie, kreeg Bouterse te horen. Het betreft klachten die reeds lang, jarenlang publiek geheim zijn. Recent nog liet minister Ronni Benschop van Defensie een ex-officier opsluiten. De man had niets anders misdaan dan de zuchten verwoorden van kameraden op facebook. Bouterse moet intussen begrepen hebben dat meer nodig is dan het overlaten aan Defensie alleen.

“Het staatshoofd heeft gemeend de manschappen aan te horen en oplossingsmodellen aan te dragen voor knelpunten die er zijn binnen het leger”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Een werkgroep moet binnen twee weken oplossingsvoorstellen formuleren. “De president heeft gevraagd dat de manschappen er vertrouwen in hebben dat de werkgroep het werk zal doen zoals is afgesproken”, wordt gemeld.