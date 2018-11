Import van vuurwerk in Suriname groeit explosief dit jaar

PARAMARIBO, 28 nov – De import van vuurwerk neemt weer toe. Volgens het Korps Brandweer Suriname, KBS, zijn nu al zijn bijna net zoveel vrachtcontainers met vuurwerk binnengehaald als vorig jaar. Er worden meer verwacht. Door de crisis en economische perikelen van de afgelopen jaren, was er een duidelijk dip te merken. Niet meer. Met de importen, nemen ook de risico’s mee.

Het omgaan met vuurwerk blijft een groot zorgpunt. Vooral het grover materiaal baart zorgen. “Wij kunnen het niet alleen op de schouders van de brandweer leggen. Als gemeenschap moeten we weten dat we ook zelf onze veiligheid in acht moeten nemen, rekening houden met onze medemens en zaken eerst zelf onder controle krijgen”, zegt KBS-voorlichtingsfunctionaris Ulrich Coats tegenover de Ware Tijd.

Hoewel er een verbod is op de gevaarlijkere soorten, wordt er toch afgestoken. Kinderen worden er vaker dan gewenst aan blootgesteld. “Er is geen controle bij de verkoop en juist in deze leeftijdsgroep worden de raarste handelingen met vuurwerk gedaan. Het is die groep die het op je achtererf gooit waar je honden zijn. Als je het mij vraagt zijn de dingen die worden binnengehaald explosieven en geen vuurwerk”, zegt dierenactiviste Cynthia Ashruf.