Deel opbrengst show SBMG in Suriname naar zonnepanelenproject

AMSTERDAM, 28 nov – Het Surinaams-Nederlandse hip hop/rap duo Sawtu Boys Money Gang oftewel SBMG geeft op 1 december een optreden in Suriname. Dit vindt plaats in club Zenaida. Een deel van de opbrengst wordt besteedt aan het zonnepanelenproject van de groep in Suriname, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd.

SBMG was in januari in Suriname voor de start van hun project in het dorp Masiakiiki in het district Sipaliwini. Henky T en Chivv, die SMBG vormen, besloten pas terug te keren naar het land als ze het project een vervolg konden geven of zich met andere sociale activiteiten konden bezighouden.

Het ligt in hun bedoeling dat het project wordt uitgebreid door meer zonnepanelen te plaatsen in andere dorpen in Sipaliwini. Gekozen is voor dit district, omdat de roots van Henk ‘Henky T’ Mando en Chyvon ‘Chivv’ Pala daar liggen.