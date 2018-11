Ziedende vader in Suriname bezorgt dochter bloedneus, bijt en wurgt

PARAMARIBO, 27 nov – Het Korps Politie Suirname, KPS, heeft een behoorlijk agressieve vader aangehouden in Groningen, in Saramacca. De man heeftzodanig ingeslagen op zijn dochter dat het kind een bloedneus opliep. Ook is de vijftienjarige in het been gebeten en gewurgd. Het begon allemaal onschuldig. De één en veertig jarige S.S. lag op bed te slapen en schrok op gegeven moment wakker.

Het kind bleek de deur van zijn slaapkamer hard te hebben dichtgeslagen. De moeder had voor vertrek naar het werk, het meisje opgedragen om de huishouding te doen. Onder meer moest water worden gehaald van buiten. Het meisje moest via die slaapkamer naar buiten om het water te halen. Bij het naar buiten gaan, moet het verkeerd zijn gelopen. De deur vloog dicht en de vader schrok wakker.

Het kind kreeg er gelijk van langs. Volgens Dagblad Suriname kreeg zij eerst enkele vuistslagen te verwerken. Toen werd ze op het bed gegooid. Het meisje schopte in het wild en de vader werd geraakt. Hij werd nog agressiever en beet zijn dochter in een. Ook trachtte hij de tiener te wurgen. De politie kreeg op gegeven moment de melding binnen. Het meisje moest naar de Spoedeisende Hulp en is ter observatie opgenomen.