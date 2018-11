Politie Suriname en Frans Guyana samen op pad langs de grens

PARAMARIBO, 27 nov – Politieagenten van Suriname en Frans Guyana zullen de komende dagen gezamenlijk de grens controleren. Het gebeurt te voet om zoveel mogelijk effect te sorteren. Het is de tweede keer in korte tijd. In oktober is reeds ‘voetsurveillance’ gepleegd in het grensgebied. Met de surveillance wordt het politieverdrag uitgevoerd dat met Frankrijk is getekend. Intussen is een evaluatie gepleegd van de eerste ronde.

De ressortcommandant van de grensplaats Albina, Harold Nagelbloem, zegt tegenover de Times of Suriname dat er positief is gereageerd. De Fransen zijn vol lof over de samenwerking. Vandaar ook de animo om door te gaan. Eenheden van beide zijden zullen gezamenlijk rondtrekken. Dit gebeurt tot twee kilometer vanaf beide oevers van de Marowijne. Volgens Nagelbloem moet de misdaad zo meer onder controle worden gebracht.

Ook op de rivier zelf zullen patrouilles worden uitgevoerd. Van het gebied is bekend dat er veel smokkelhandel en andere illegaliteit plaatsvindt. Overstekende veerbootjes met passagiers en vracht zullen gecontroleerd worden. Behalve goederensmokkel, wordt ook de mensenhandel in de gaten gehouden. Op de Marowijne geldt een vaarverbod na acht uur ’s avonds. Volgens het verdrag mag alleen de politie optreden van het land waar gesurveilleerd wordt.