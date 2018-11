Nieuwe show Caribbean Combo op 29 juni 2019 in Ahoy Rotterdam

ROTTERDAM, 27 nov – De heren van Caribbean combo zijn volgend jaar terug met een gloednieuwe show. En dit keer niet in Amsterdam maar in Ahoy Rotterdam. De nieuwe voorstelling heet Mission I m Spossible en is op 29 juni 2019 te zien. De kaartverkoop start op woensdag 28 november om 10.00u via www.caribbeancombo.nl.

Het comedy gezelschap Caribbean Combo bestaat uit de heren Jandino Asporaat, Roué Verveer, Murth Mossel en Howard Komproe. Vorig jaar kwamen ze na zes jaar terug met een tour en een grote afsluiter in AFAS te Amsterdam. Dit jaar is de beurt aan Rotterdam.

Over de inhoud van de nieuwe show is nog niets bekend. De vier comedians plaatsten vanmorgen onderstaande flyer met informatie over de start van de voorverkoop.