Gokverslaafde met perceel in Suriname moet €58.000 uitkering terugbetalen

AMSTERDAM, 27 nov – Een vrouw uit Amsterdam moet de gemeente €58.000 aan ontvangen bijstandsuitkering terugbetalen. De vrouw had volgens De Telegraaf niet gemeld aan de gemeente dat zij grote geldbedragen ontving van online gokwebsites. Ook had ze het bezit van een perceel in Suriname, met een waarde van zeker €30.000, verzwegen. De gemeente kwam de bijstandsfraude op het spoor na een anonieme tip.

Daarna startte zij een onderzoek waaruit bleek dat de vrouw bijna elke maand geld overgemaakt kreeg van online gokplatforms. Bij het onderzoek kwam ook nog boven water dat de vrouw al sinds 1982 in het bezit was van het perceel in Suriname. De vrouw weigerde hier een verklaring over af te leggen.

Door het bezit van dit stuk grond heeft de vrouw helemaal geen recht op een bijstandsuitkering schrijft de krant.