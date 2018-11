Somohardjo: dreigende celstraf Bouterse verklaart haast NDP

PARAMARIBO, 26 nov – De haast bij het wijzigen van Surinames kieswet heeft maar één doel, zegt voorzitter Paul Somohardjo van de politieke partij Pertjajah Luhur. Het gaat er alleen maar om Desi Bouterse uit de gevangenis te houden. Bouterse’s NDP wil de wijziging al meteen bij de volgende parlementsverkiezingen ingevoerd zien. Verkiezingsautoriteiten staan invoering over vijf jaar voor. De NDP heeft kennelijk veel meer haast. Opmerkelijk is de steun van ook de VHP.

De grootste oppositiepartij in het parlement heeft een radicaal ander standpunt dan voormalige politiek partner. De VHP heeft schoon genoeg van het optrekken in combinaties. Onder meer de Nationale Partij Suriname is tegen een verbod op ‘blokvorming’. NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft onlangs nog zijn teleurstelling geuit over de houding van de VHP. De NPS voelt zich in de steek gelaten door ‘partners’.

Beide partijen zaten in de partijcombinatie V7. De combinatie legde het af tegen de NDP bij de laatste verkiezingen. Voormalige V7-partner BEP sloot zich bij de regeercoalitie rond de NDP aan. V7 bestaat in feite niet meer. Toch moest de VHP onlangs een parlementszetel afstaan aan de NPS. Door het overlijden van VHP-lid Shailendra Girjasing, kwam de volgende V7-kandidaat aan bod. Die blijkt een NPS-kandidaat te zijn.

De VHP heeft nu dus acht zetels in plaats van negen. Dat is in VHP-kringen hard te verwerken. Pertjajah Luhur vindt het hoe dan ook te laat om het verbod bij de komende verkiezingen in te voeren. “Je kan niet aan de vooravond van de verkiezingen de wet wijzigen. We willen wel een integrale wijziging maar die moet gelden voor de verkiezingen van 2025”, zegt Somohardjo tegenover de Ware Tijd.